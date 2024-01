Pecci | «Inter e Juventus per Scudetto Altre Champions League»

Leggi su inter-news

(Di lunedì 1 gennaio 2024) Eraldoè stato ospite negli studi della Domenica Sportiva, commentando la giornata conclusa di Serie A e la posizione dell’. OBIETTIVI – Eraldodefinisce a parole gli equilibri vigenti nella Serie A, non concedendo tante speranze alla maggior parte delle società: «Lasta facendo molto molto di più di quello che mi aspettavo, Allegri si riferisce a questo. Evidente è che lenon possono fare più di tanto. Con l’e i bianconeri per loforse può rientrare il Milan. Napoli, Lazio, Roma devono fare la corsa sul Bologna e sulla Fiorentina per la».-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in ...