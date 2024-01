Pavard scalpita | Inzaghi gestisce | Inter-Verona occasione giusta?

Leggi su inter-news

(Di lunedì 1 gennaio 2024)dopo il rientro dall’infortunio subito con l’Atalanta a inizio novembre. Il francese ha giocato qualche scampolo di partita con il Bologna in Coppa Italia e poi con Lecce e Genoa in campionato.ha preferito preservarlo ma con ilmolto probabilmente toccherà a lui CAMBIO ROTTA – Benjaminè rientrato da un infortunio abbastanza lungo e importante, accusato durante la sfida con l’Atalanta a inizio novembre. Il francese ha lavorato molto per tornare a disposizione di Simoneil prima possibile e la convocazione è arrivata con la Lazio, dove però non ha visto il campo nemmeno per pochi minuti. Con Bologna in Coppa Italia e poi Lecce e Genoa in campionato ha riassaggiato il prato verde, ma il francese adesso. ...