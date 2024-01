Patto di sangue | il sequel sarò scritto dallo sceneggiatore di Saw X

Leggi su cinemaserietv

(Di lunedì 1 gennaio 2024)diavrà unche saràda Josh Stolberg, co-del recente Saw X.da Josh Stolberg e Pete Goldfinger,diè un remake del film slasher del 1982 Non entrate in quel collegio. Con recenti post sulla piattaforma di social media X, Josh Stolberg ha lasciato intendere di essere al lavoro su undel titolo. Are you in a #sorority right now? Or have you been in a sorority in the past 10 years or so? Doing some research and would love to speak. Please DM me if you’re interested in helping out. #SororityRow2? ? pic.twitter.com/bzzaXUfk50 — Josh Stolberg (@joshstolberg) December 8, 2023 Come riportato da CBR, loha annunciato che sta “facendo delle ...