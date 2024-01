Parte colpo da pistola del deputato Pozzolo | un ferito al veglione

(Di lunedì 1 gennaio 2024) A quanto apprende l'Adnkronos ilè stato soccorso ed è stato dimesso dall'ospedale con una prognosi di dieci giorni Incidente a Rosazza nei locali della Pro Loco dove era in corso una festa in occasione del Capodanno. Alla festa, secondo quanto apprende l'Adnkronos, erano presenti alcune famiglie, compresa quella del sottosegretario alla Giustizia, Andrea

Il sottosegretario: "Non ero presente al momento dell'accaduto". Pozzolo: non sono stato io a sparare. Pd: "Fatto gravissimo che un parlamentare ... (huffingtonpost)

"In merito all'incidente accaduto la notte di Capodanno nella sede della Pro Loco di Rosazza, confermo che ildi pistola - da me detenuta regolarmente - che ha ferito uno dei partecipanti alla ...Sì, ildi stato è già arrivato. O più precisamente, non è mai andato da nessuna. Sta avvenendo proprio in questo momento. Dobbiamo prestare attenzione al fatto che c'è un consenso ...Disavventura choc in una festa di Capodanno in provincia di Biella, e i protagonisti - uno direttamente, l'altro indirettamente - sono due esponenti di Fratelli d'Italia, un deputato e ...A Gaza il 2024 sarà un anno di guerra. Senza speranza. Il portavoce delle forze di difesa israeliane, il contrammiraglio Daniel Hagari, ha indicato nel ...