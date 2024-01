Parte colpo da pistola del deputato Pozzolo | un ferito al veglione Fdi | “Incidente | non caso politico”

(Di lunedì 1 gennaio 2024) Pubblicato il 1 Gennaio, 2024 (Adnkronos) –a Rosazza nei locali della Pro Loco dove era in corso una festa in occasione del Capodanno. Alla festa, secondo quanto apprende l'Adnkronos, erano presenti alcune famiglie, compresa quella del sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro. Ai festeggiamenti hannocipato anche le famiglie degli uomini della scorta del sottosegretario. La festa, durante la quale gli invitati avevano portato il necessario per il cenone, stava volgendo tranquillamente al termine quando è arrivato ildi Fratelli d'Italia, Emanuele, insieme a sua moglie e ai suoi figli., infatti, in precedenza aveva annunciato che sarebbe arrivato a fine serata per un brindisi. Così mentre gli invitati si stavano dando da fare per riportare indietro ...

Insomma nell'amena località, spazio della Pro Loco , da una pistolaun, in modo 'accidentale' colui che è titolare del porto d'armi che è, a sua volta, deputato di Fratelli d'Italia, ...Ilpartito per sbaglio mentre veniva mostrato il mini revolver - secondo la ricostruzione di Pozzolo - non sarebbe stato sparato dal deputato: "Non sono stato io a sparare", dichiara. Un ...Il mini revolver era detenuto regolarmente, ma il parlamentare Emanuele Pozzolo dice di non aver sparato lui. La procura di Biella apre un’inchiesta. Il sottosegretario: non ero presente al momento ...Il colpo è stato sparato nella casa di Afragola dove erano in corso i festeggiamenti ma non è certo che si tratti della classica tragedia dovuta agli eccessi di Capodanno. Interrogati marito e parenti ...