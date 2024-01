Parte colpo da pistola del deputato Pozzolo | un ferito al veglione Fdi | “Incidente | non caso politico”

Leggi su italiasera

(Di lunedì 1 gennaio 2024) (Adnkronos) –a Rosazza nei locali della Pro Loco dove era in corso una festa in occasione del Capodanno. Alla festa, secondo quanto apprende l’Adnkronos, erano presenti alcune famiglie, compresa quella del sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro. Ai festeggiamenti hannocipato anche le famiglie degli uomini della scorta del sottosegretario. La festa, durante la quale gli invitati avevano portato il necessario per il cenone, stava volgendo tranquillamente al termine quando è arrivato ildi Fratelli d’Italia, Emanuele, insieme a sua moglie e ai suoi figli., infatti, in precedenza aveva annunciato che sarebbe arrivato a fine serata per un brindisi. Così mentre gli invitati si stavano dando da fare per riportare indietro quello che era rimasto della ...