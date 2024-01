Papa Francesco prega per le persone che soffrono a causa della guerra

(Di lunedì 1 gennaio 2024) CITTA’ DEL VATICANO – Nell’ultimo Angelus del 2023,si è rivolto a migliaia di fedeli riuniti in Piazza San Pietro con un appello appassionato per la pace nel mondo,ndo specialmente per coloro chedei conflitti armati. Il Pontefice ha esortato la folla a riflettere sulle vite umane dilaniate dallae a trovare il coraggio di chiedersi quanto ancora la violenza persista nel mondo. “Avvicinandoci alla fine dell’anno, troviamo il coraggio di chiederci quante vite umane sono state dilaniate adei conflitti armati”, ha implorato, evidenziando la necessità di una profonda riflessione sullo stato attuale del mondo. Bergoglio ha poi invitato i presenti a unirsi a lui in una ...

... dopo l'esibizione del coro delle voci bianche del Teatro Carlo Felice, il Professor Rodolfo Zunino, docente di cyber security all'Università di Genova, ha commentato il messaggio di...Di lei, all'Angelus di questo giorno di festa in cui in tanti si sono dati appuntamento in Piazza San Pietro, mette in luce il silenzio di fronte all'avvenimento della nascita del ...Si sono fatti un po' desiderare ma alla fine l'attesa è stata premiata, in questo primo giorno del 2024, con la nascita al "San Giovanni Battista" di Foligno di ...Dopo una lunga attesa, anche l'Umbria ha il suo primo nato dell'anno nuovo. E' Gianmarco, nato all'ospedale di Foligno, alle 17,42. Il neonato pesa 3,930 chili, mamma Eleonora ...