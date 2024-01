Papa Francesco | ' Chi ferisce una donna profana Dio'

Il Pontefice nell'omelia della messa a San Pietro: "Mondo guardi a donne per uscire da spirale odio" "Chi ferisce una sola donna profana Dio". Così ... (sbircialanotizia)

Nel suo messaggio di inizio anno, Papa Francesco ha riflettuto sul concetto biblico della “pienezza del tempo”, spiegando come questo sia il momento ... (ilfaroonline)

'Chi ferisce una sola donna profana Dio'. Più chiaro di così,non poteva essere. Oggi, durante la consueta Messa ..."Chi ferisce una sola donna profana Dio". Cosìpresiedendo la celebrazione della Messa della Solennità di Maria Santissima Madre di Dio nell'ottava di Natale e nella ricorrenza della 57esima Giornata mondiale della Pace sul tema '...Papa Francesco dedica, come da tradizione, la messa del primo giorno dell'anno alla Madonna: «la Chiesa ha bisogno per riscoprire il proprio volto femminile: per ...