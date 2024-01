Pallottole vaganti a Capodanno | vedova Veropalumbo | “Mio marito dimenticato | che rabbia”

(Di lunedì 1 gennaio 2024) Tempo di lettura: 3 minutiDi fronte a certe tragedie ingiuste c’è la, ma anche l’impegno a lottare per il cambiamento. E c’è il diritto acquisito a non usare toni diplomatici. “Mi sento molto delusa e amareggiata, la storia di Peppe è stata dimenticata” dice Carmela Sermino,di Giuseppe. Quanto accaduto atra Napoli e provincia è un incubo di ritorno, per questa giovane donna. Erano gli ultimi minuti del 31 dicembre 2007 a Torre Annunziata. Giuseppe aveva 30 anni, lavorava come carrozziere. Una moglie e una figlia di 16 mesi. Con una ventina di amici e familiari aspettava la mezzanotte nel suo appartamento, al nono piano di uno stabile di corso Vittorio Emanuele. Un proiettile vagante lo uccise. L’assassino non si è mai trovato. Non si dovrebbe morire per una festa, non andrebbe mai ...

Botti di Capodanno, episodi drammatici in Campania A Napoli oltre 40 feriti durante i festeggiamenti della notte di Capodanno 2024 . Ci sono feriti gravi da, auto in fiamme per l'esplosione di petardi in strada. Tra le vittime anche ragazzini giovanissimi. Due donne sono state colpite da proiettilimentre erano in casa con ...I dati evidenziano un aumento rispetto allo scorso anno in cui ci furono 180 feriti, con 48 ricoveri Un colpo di pistola partito dall'interno della casa in cui si era riunita con i parenti per ...Drammatico bollettino del Capodanno 2024 a Napoli ed in Campania, con una cinquantina di feriti, oltre alla donna uccisa da una pallottola ...E' ricoverata in prognosi riservata, non in pericolo di vita all'ospedale Pellegrini. Colpito a una spalla anche un algerino: "Hanno aperto il fuoco da un'auto", ha raccontato ...