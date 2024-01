Palladino nel top club | addio Monza | è sfida tra due big

(Di lunedì 1 gennaio 2024), allenatore delha stregato tutti in Serie A: due toppuntano a portarlo sulla propria panchina per la prossima stagione Una delle squadre rivelazione di Serie A del 2023 è stata senza dubbio il, che si è rivelata essere un avversario ostico anche per le big. La Juventus lo scorso anno non è riuscita a fare nemmeno un punto tra andata e ritorno, anche l’Inter la scorsa stagione è riuscita a portare a casa solo un punto contro ilbrianzolo. Adesso per l’ultima dell’anno i biancorossi fermano il Napoli al Maradona con un tondo 0-0. Parte dei meriti vanno sicuramente a Raffaeleche ha iniziato il suo percorso tra i ‘grandi’ da circa un anno e mezzo ma ha già registrato ottimi risultati. Per questo motivo molte sono le squadre di Serie A che ...

Il Monza di Raffaele Palladino come la Roma di Josè Mourinho . No, non è una boutade: è la pura e semplice verità suffragata dai numeri e dai dati ... (sportface)

