Palestina in Coppa d’Asia | il ct Daboub | “Difficile pensare a giocare”

(Di lunedì 1 gennaio 2024) E’ sempre piùla situazione ine nel suo piccolo anche il calcio ne risente. La nazionale inizierà il proprio cammino intra due settimane, ma tra giocatori uccisi, stadi distrutti e il campionato che è già stato fermato per via della guerra nella striscia di Gaza, il calcio palestinese fatica maledettamente a trovare la voglia dia pallone. Intervenuto all’AFP, il ct di origini tunisine, Makram, spiega la complessa situazione che vive la sua nazionale: “I miei giocatori seguono le notizie prima e dopo l’allenamento, sull’autobus, in albergo. Sono sempre in ansia e pensano alle loro famiglie. I tifosi palestinesi contano molto su di noi, sperano in buoni risultati nonostante le difficili condizioni che sta attraversando il nostro popolo ...