Ostia conclude le feste in grande stile | gli eventi per l’Epifania

Lesi concludono in pienosul lungomare: Il 6 gennaio 2024, presso la Casa del Mare, in via del Canale di Castel Fusano,, dalle ore 10.00 alle ore 12.00, il comandante Ubaldo farà riscoprire l'antico mestiere del pescatore. Alle ore 16.00, una tombolata di beneficenza in favore del Reparto di Pediatria e Neonatologia G.B. Grassi. Non perdetevi la Mostra dei Presepi Artistici a cura di Christian Apreda e Giancarlo De Canonico. L'iniziativa è stata promossa in collaborazione con Pro Loco-Mare di Roma, Vivilitalia Turismo Ambiente, Associazione Nazionale Carabinierie Federbalneari, con il Patrocinio dell' Ente Regionale RomaNatura e del Municipio Roma X.