Osservatori a Bologna per Thiago Motta | si muove la big

(Di lunedì 1 gennaio 2024) Nella partita di questa sera trae Torino alcunisi sono recati al Dall’Ara per visionare attentamente. Con i due posticipi di questa sera si è conclusa anche la tredicesima giornata del campionato di Serie A, che ci ha regalato grandi emozioni. Non tantissime quelle che si sono viste nel big match dell’Allianz Stadium tra Juve e Inter, con i bianconeri che erano riusciti a passare in vantaggio grazie alla rete del ritrovato Vlahovic, ma con i nerazzurri che hanno saputo reagire ottimamente e agguantare il pari con Lautaro appena 5 minuti più tardi. Risultato che sorride al Milan di Stefano Pioli, uscito vittorioso dal confronto contro la Fiorentina e che di conseguenza ha recuperato due punti sia ai bianconeri che ai nerazzurri. Quel che ne emerso però, è che la Juve ha dimostrato di ...

... con scioperi e cortei organizzati in varie città, come Milano,, Roma, Napoli, Palermo e ... soprattutto del PD, che tra glitre veri e propri falsi "miti" di cui qui vogliamo ...L'allenatore nerazzurro sta superando in questa stagione quello che da moltiera visto ... le romane si sono chiamate fuori superate anche daldei miracoli. Ci si prepara quindi ad ...Il direttore editoriale di Radio Radio Ilario Di Giovambattista è tornato sulla sfida tra Juventus e Roma attraverso il suo profilo X. Le sue parole: "#JuventusRoma a mente ...Un momento straordinario in casa emiliana. I rossoblù di Thiago Motta si stanno rendendo protagonisti di un grande campionato all'interno ...