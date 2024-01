Osaka torna dopo 517 giorni e vince | ' Voglio restituire l' amore dei tifosi'

(Di lunedì 1 gennaio 2024)517Naomiin campo e. Nel suo primo match dal Toray Pan Pacific Open di Tokyo nel 2022, la ex numero 1 del mondo ha ottenuto la prima vittoria dal torneo di San Jose, ...

La giapponese Naomi Osaka farà il suo ritorno in campo a Brisbane , dopo un’assenza che dura da settembre 2022 dopo il ritiro dal secondo turno del ... (sportface)

