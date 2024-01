Oroscopo per lui 2024 | tagli | barba e grooming da uomo segno per segno

(Di lunedì 1 gennaio 2024) Che lo zodiaco influenzi, in tutti i sensi, la nostra testa? Non è vero, ma ci credo. Almeno per molti di noi. In ogni caso con l'inizio del nuovo anno sale la curiosità di scoprire cosa le stelle abbiano in serbo per noi anche in fatto di hair styling e cura di sé. Dunque, signori, questo articolo è per voi, per cominciare ilcon il«benedetto» dalla luce buona delle stelle

i più attenti all'armocromia, le stagioni fredde possono optareun raffinato look sui toni del grigio. Bilancia Governati da Venere e amanti di tutto ciò che è legato all'armonia e alla ...2024 segnosegno: Ariete: Il Risveglio del Guerriero L'Ariete, liberatosi dalle catene di Plutone, si avventura verso nuovi orizzonti, superando insicurezze familiari e imponendosi come ...Sono tempi di «angoscia» per le guerre nel pianeta, per le «violenze» che crescono, non solo nel mondo ma anche in Italia. Per i diritti che ancora mancano, per i malati che non sono curati adeguatame ...Non sapete che rispondere Niente panico, questo articolo potrebbe fare al caso vostro. Abbiamo raccolto alcune frasi utili per i vostri auguri di buon anno 2024. Eccole Spero che tu sparga gioia e ...