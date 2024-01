Oroscopo Ariete di Paolo Fox | le previsioni di oggi 1 gennaio 2024

(Di lunedì 1 gennaio 2024) Cari, iniziamo questo viaggio esplorando le energie stellari che influenzano il vostro segno, un segno di fuoco dominato dal pianeta Marte, simbolo di iniziativa, coraggio e dinamismo. La vostra natura impetuosa, diretta e audace vi porta spesso ad agire prima di riflettere, ma è proprio questo vostro ardore che vi distingue e che crea attorno a voi un’aura di fascino e carisma. L’è il primo segno dello zodiaco, rappresentante l’energia primordiale, l’inizio di un nuovo ciclo. Questo fa di voi dei veri pionieri, sempre pronti ad intraprendere nuove avventure e a gettarvi in situazioni inesplorate, guidati dalla vostra intrinseca passione e determinazione. Siete noti per il vostro spirito combattivo, ma anche per la generosità e l’altruismo. Non temete le sfide e spesso le cercate, perché vi stimolano a dare il meglio di voi stessi. ...

