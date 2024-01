Omicidio a Udine | 31enne ucciso con taglio alla gola dopo festa Capodanno

Si indaga per chiarire la dinamica dell'accaduto e risalire al responsabile Un uomo è stato ucciso nella notte con un taglio alla gola , fuori da un ... (sbircialanotizia)

La solitudine dei lavoratori delegati alla sicurezza : il caso di un condannato per omicidio

di Michele Tamburrelli* E come la si mette ora che anche un rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è stato condannato per omicidio colposo? ... (ilfattoquotidiano)