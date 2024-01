Omicidio a Udine | 31enne ucciso con taglio alla gola dopo festa Capodanno

di Michele Tamburrelli* E come la si mette ora che anche un rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è stato condannato per omicidio colposo? ... (ilfattoquotidiano)

Si indaga per chiarire la dinamica dell'accaduto e risalire al responsabile Un uomo è stato ucciso nella notte con un taglio alla gola, fuori da un locale, dopo una festa di Capodanno a. I carabinieri stanno cercando di chiarire la dinamica dell'accaduto e di risalire al responsabile. La vittima è un 31enne dominicano.... ferito un uomo di 65 anni Incidente con il parapendio a Lusevera: un ferito in ospedaledi Capodanno a, c'è un sospettato Note sull'autore Redazione - -Omicidio a Udine. Una notte di festa per accogliere il nuovo anno si è trasformata in una tragedia questa mattina a Udine, quando un uomo di 31 anni, cittadino italiano di origine… Leggi ...Omicidio a Capodanno. C'è un fermo per il delitto di Andrea Beluzzi, 54enne trovato morto ieri in casa a San Giovanni in Persiceto nel Bolognese, colpito da diverse coltellate al petto.