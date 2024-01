Omicidio a Bologna | 54enne ucciso a coltellate | fermato il coinquilino

... il 54enne trovato morto ieri in casa a San Giovanni in Persiceto, in provincia di. La ... Adesso è indagato pervolontario. La ricostruzione dei fatti I carabinieri erano intervenuti ...E' stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto, con l'accusa divolontario, il coinquilino del 54enne ucciso a coltellate a San Giovanni in Persiceto (). I carabinieri della compagnia di San Giovanni in Persiceto e del Nucleo investigativo di ...AGI - È Nicole Cappelli la prima nata del 2024 in Italia ed è venuta alla luce pochi secondi dopo la mezzanotte nella Casa di Cura 'Villa Fiorita' di Capua. La bimba, che pesa 2640 grammi, è la primog ...Omicidio a Capodanno. C'è un fermo per il delitto di Andrea Beluzzi, 54enne trovato morto ieri in casa a San Giovanni in Persiceto nel Bolognese, colpito da diverse coltellate al petto.