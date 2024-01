Notte tragica | bus con 79 persone finisce fuori strada

Leggi su thesocialpost

(Di lunedì 1 gennaio 2024) Nelladi Capodanno, intorno alle 2:30, un grave incidente ha coinvolto un bus turistico bosniaco a San Donà di Piave, vicino Verona. Il bus, un modello a due piani, si è rovesciatoin Via San Pio X. Al momento dell’incidente, il veicolo trasportava 79, tra cui due autisti. Immediato è stato l’intervento dei vigili del fuoco provenienti dai distaccamenti locali di Jesolo e Mestre. Hanno lavorato con determinazione per mettere in sicurezza il bus, che si era adagiato su un fianco, e per estrarre tutte leintrappolate all’interno. Oltre 30 passeggeri hanno riportato ferite, fortunatamente di natura lieve. Sono stati prontamente soccorsi dal personale del Suem, che ha impiegato numerose ambulanze per il trasporto nei pronto soccorso di Jesolo e degli altri ospedali ...