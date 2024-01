Notte fantastica in Piazza della Libertà | Napoli | “Ha vinto chi ama Salerno”

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 1 gennaio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiLa pioggia non ha fermato la musica. Grande successo per il Capodanno in. La prima volta nella nuova meravigliosasul mare è stata magnifica. Decine di migliaia di persone hanno trascorso una serata indimenticabile in compagnia dei POOH e dei loro straordinari successi musicali. Lo spettacolo, organizzato dal Comune dicon il sostegnoRegione Campania, era stato introdotto dal dj set dei conduttori Pippo Pelo ed Adriana Petro con PIKA DJ. A mezzail brindisi augurale con il Sindaco Vincenzo, amministratori e consiglieri comunali. Perfetta l’organizzazione in ogni dettaglio: sicurezza ed ordine pubblico, assistenza disabili e servizi sanitari, ...