Notte di super lavoro per i Vigili del Fuoco | 703 interventi

(Di lunedì 1 gennaio 2024) Si registrano al momento 703deidelper incendi riconducibili ai festeggiamenti di Capodanno, in leggero aumento rispetto allo scorso anno, quando furono 646. Moltihanno riguardato incendi di cassonetti, alcune autovetture parcheggiate in strada. Il numero maggiore deglidei Pompieri si registrano in Emilia Romagna, dove sono stati 101. Gli altrisono stati in Piemonte 46, Lombardia 69, Veneto e Trentino Alto Adige 47, Friuli Venezia Giulia 21, Liguria 42, Toscana 49, Marche 25, Umbria 22, Lazio 74, Abruzzo 16, Molise 1, Campania 38, Basilicata 6, Calabria 9, Puglia 60, Sicilia 52, Sardegna 25.