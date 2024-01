Non dimenticate la classe media

Leggi su nicolaporro

(Di lunedì 1 gennaio 2024) Dopo il via libera della Camera dei deputati, senza voto di fiducia, è bene sottolinearlo, la manovra di bilancio è legge. Vale 24 miliardi di euro, che diventano 28 con l’aggiunta dei primi decreti attuativi della delega fiscale, e sarà finanziata con un extra deficit pari a 15,7 miliardi. La misura più rilevante, pari a 10,7 miliardi di euro, è la conferma del taglio del cuneo fiscale già in vigore da luglio (6 punti in meno per i redditi fino a 35 mila euro e 7 per quelli fino a 25 mila), non applicabile tuttavia alle tredicesime e finanziata solo per il 2024. L’effetto di tale misura si combinerà inoltre con la riforma dell’Irpef, che passerà da quattro a tre aliquote, con l’accorpamento dei primi due scaglioni con un’unica aliquota al 23% per i redditi fino a 28 mila euro. Secondo le stime del Tesoro, l’effetto congiunto del taglio del cuneo fiscale e della riforma Irpef dovrebbe ...