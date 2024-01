Non chiamatele telenovelas! Le soap opera sono le vere regine della TV

repliche: ogni singolo show di ALIS è unico, irripetibile, originale, mai identico al precedente . Queste le parole di Gianpiero Garelli ( Founder, Creator & Guide di Le Cirque ...repliche: ogni singolo show di TILT è unico , irripetibile , originale , mai identico al precedente . Queste le parole di Gianpiero Garelli ( Founder, Creator & Guide di Le Cirque Top ...Sono in grado di regalarci emozioni tra le più disparate: le soap opera sono le vere regine della TV. E no, non chiamatele telenovelas!(ANSA) - MILANO, 19 DIC - Arriva per le feste all'Allianz Cloud di Milano, con un cast composto dai migliori artisti dal Cirque du Soleil e dal Nouveau Cirque, il Gran Gala Alis, spettacolo prodotto d ...