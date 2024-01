Nome in codice “topo bianco” | la storia di Nancy Wake | la spia

Leggi su dilei

(Di lunedì 1 gennaio 2024) Le avevano affibbiato unin, per indicare il fatto che era difficile catturarla. Perchéè stata una, inafferrabile e ricercatissima, una donna che ha messo a rischio la propria vita per fare la differenza e lo ha fatto in uno dei periodi più bui, dolorosi e terribili delladell’umanità: quello della Seconda Guerra Mondiale. Nata in Nuova Zelanda nel 1912, la sua vita è intrecciata alladel mondo in maniera indissolubile: è stata una donna coraggiosa, che non si è mai tirata indietro da quando guidava le ambulanze, a quando sfuggiva alla Gestapo, fino a quando è stata paracadutata in una regione francese per diventare l’anello di congiunzione tra la Resistenza e la città di Londra. E poi dopo, quando finita la Guerra si è ...