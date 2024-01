Niente tuffo nel Tevere per Mister Ok | il motivo

(Di lunedì 1 gennaio 2024) Per la prima volta dopo trentacinque anni, Maurizio Palmulli, conosciuto da tutti con il nome diOk, ha rinunciato all'atteso e tradizionalenel fiume. Il? Sembra che l'uomo abbia cambiato programma per ragioni fisiche, per delle microfratture alla colonna vertebrale. Si sono lanciati, però, i suoi giovani seguaci. Grande l'entusiasmo del pubblico, forti gli applausi. A spiegare ilper cui non si è lanciato dalla ringhiera di ponte Cavour è stato il diretto interessato. "Potrei riprovarci, vediamo se l'anno prossimo mi si saranno sistemate queste due microfratture alla colonna vertebrale con otto nipoti e cinque figli, non me la sono sentita. Bisogna stare molto attenti", ha detto Palmulli.

