Nessuno parlava di me | Leao inedito | la rivelazione esplosiva

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 1 gennaio 2024) "Dico alle persone di non arrendersi mai. Cinque anni fa ero un bambino, giocavo in Francia e oggi sono al Milan in uno dei club migliori del mondo. Entrare a San Siro con la palla e indossare la maglia del Milan è sempre una gioia". Parla così Rafael, intervistato da Sky Sport per lo speciale "Sarà perché vi amo". "La fascia da capitano in Milan-Verona? Il giorno della partita avevamo fatto meeting e riunione su tattica, poi il mister ha detto che senza Theo e Calabria sarei stato io il capitano - racconta il portoghese - Non me lo aspettavo però ha detto così. Ha detto che avevo la fiducia da parte di tutti. Erano tutti contenti e sono stato orgoglioso di questo. Sono tanti anni che sono qui, è già una gioia essere qui, poi spero di essere capitano altre volte. Sapere che i miei compagni si aspettano tanto da me mi inorgoglisce, mi fa stare tranquillo e mi ...