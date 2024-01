Nessuna lesione per Scalvini Visite mediche per il neo acquisto Hien

Nel giorno delle visite mediche del neo acquisto dal Verona, Isak Hien, alla Clinica La Madonnina di Milano, gli esami hanno escluso lesioni per Giorgio Scalvini. Il ventenne difensore dell'Atalanta, ...... durante la partita contro lo Spezia del 4 giugno ha rimediato unadel legamento crociato ...fretta dal club, che non tende mai ad accelerare i tempi di ripresa dei propri giocatori.Due ragazzi si scontrano in una lite degenerata in botte, con un epilogo sanguinoso: uno dei due, 19enne, viene colpito da due coltellate. I carabinieri indagano per lesioni personali, ma i due coinvo ...E' di 12 feriti, tutti lievi, il bilancio degli infortuni legati ai "botti" di Capodanno. Tutti i feriti si sono fatti medicare in ospedale per lesioni agli arti superiori. Ripartiti per province, i f ...