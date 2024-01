Nella calza freddo e neve Giuliacci indica la svolta dell' Epifania | ecco dove

Leggi su iltempo

(Di lunedì 1 gennaio 2024) Il nuovo anno parte con un certo carico di "dinamismo" dal punto di vista del meteo con una perturbazione in arrivo sull'Italia per l'ultimo scampoloe feste, ossia nei giorni a cavallomolti italiani troveranno pioggia e in certi casi, spiegano gli esperti del colonnello Mario, volto noto del tempo in tv e sul web. "La perturbazione raggiungerà il nostro Paese già venerdì 5 gennaio, accompagnata da piogge che bagneranno gran parte del Nord, Toscana, Umbria, Lazio e Sardegna", si legge su Meteo. Dicevamo: la troveremo lungo l'Arco Alpino ma solo oltre di 1.000 metri di quota. Sabato 6 gennaio, giorno, ...