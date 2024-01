NBA | risultati della notte 1° gennaio | Tatum trascina i Celtics | i Pelicans stendono LeBron James | Young 40 punti

(Di lunedì 1 gennaio 2024) Nellaitaliana di Capodanno la NBA è scesa in campo per disputare sei partite. A Ovest sono giunte le vittorie di New Orleans e Sacramento, che si confermano in piena zona playoff. Ihanno sconfitto i Los Angeles Lakers per 129-109, surclassando gli avversari nel primo tempo (+17 all’intervallo lungo) soprattutto grazie ai colpi di Brandon Ingram e Zion Williamson (26a testa), senza dimenticarsi dell’eccellente prova di CJ McCollum (22, 9 assist). I padroni di casa hanno perso la terza partita nelle ultime quattro uscite e sono scivolati in decima posizione, nonostante l’ennesima prestazione di lusso da parte del fenomenale(34, 8 assist, 5 rimbalzi). affiancato da Anthony Davis (20) e Austin Reaves ...

