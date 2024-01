Nba | i Suns battono i Magic coi Big 3 | Lakers ko a New Orleans

(Di lunedì 1 gennaio 2024) Segnali di forza in Nba direttamente dal Footprint Center dove i Phoenixgli Orlando112-107, collezionando quella che è la terza vittoria consecutiva. Un successo prezioso per il morale, firmato dai Big Three che chiudono con 77 punti combinati. Kevin Durant realizza 31 punti, 5 rimbalzi e 5 assist, mentre Devin Booker si accontenta di 21 punti con un non esaltante 7/17 dal campo. Sono 25 invece i punti messi a referto da Bradley Beal (10/13), mentre Jusuf Nurkic offre il suo contributo a rimbalzo (13 con 19 punti). Ainon basta un Paolo Banchero non lontano dalla tripla doppia (29-9-7), mentre Franz Wagner è fermo a 27-7-6). Sconfitta, la seconda in fila, per i Los Angelesche cadono 129-109 sul parquet dei NewPelicans. Zion Williamson e ...

Nelle sue 15 stagioni in NBA Dragic ha vestito le maglie di Suns, Rockets, Heat, Raptors, Nets, Bulls e Bucks, vincendo anche il premio di giocatore più migliorato della lega nel 2014. Nella notte italiana di Capodanno la NBA è scesa in campo per disputare sei partite. A Ovest sono giunte le vittorie di New Orleans e Sacramento, che si confermano in piena zona playoff.