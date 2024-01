Nasconde la droga sotto il sedile dell’auto | arrestato a Itri

(Di lunedì 1 gennaio 2024), 1? gennaio 2024 – Nel corso della nottata del 29 dicembre 2023 a(LT), i Carabinieri della locale Stazione, deferivano in stato di libertà un uomo albanese classe 79, residente ae già gravato da precedenti di polizia, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Nello specifico i militari dell’Arma, durante i consueti controlli alla circolazione stradale – che in questo periodo di festività di fine anno il Comando Compagnia CC di Formia ha inteso maggiormente rafforzare – notavano che la persona fermata, fin da subito si mostrava particolarmente agitata, atteggiamento questo che insospettiva fortemente gli operanti che decidevano quindi di eseguire una perquisizione veicolare del mezzo che il medesimo stava conducendo. Veniva così rinvenuto un panetto di hashish del peso complessivo lordo di ...

CASTELLANETA - Sorpreso e arrestato dai Carabinieri di Castellaneta mentre spacciava droga. Un 26enne di origine straniera è stato sottoposto ai domiciliari, e dovrà rispondere di detenzione illecita ...Durante un controllo stradale, i carabinieri di Granarolo hanno trovato un 26enne in possesso di droga. Il giovane è stato arrestato e portato in carcere su disposizione della Procura della Repubblica ...