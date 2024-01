Napoli | Osimhen lancia soldi per festeggiare Ma non tutto è come sembra

Soldi finti per festeggiare l'arrivo del 2024 . Non è passato inosservato quello che ha fatto Victordurante i festeggiamenti per il Capodanno. L'attaccante del, in Nigeria da diversi giorni, è in discoteca e lancia soldi finti in cielo per festeggiare l'arrivo del 2024 . Lo fa ...Infine, il. Per gli azzurri bisogna però aprire un discorso differente: il primo è legato a Diego Demme ed il secondo a Victor. Il centrocampista è un esubero dallo stipendio ...Il Napoli deve rialzare la china, se vuole sperare di rientrare almeno tra le prime quattro e partecipare alla prossima Champions League. Si dovrà ripartire quindi subito alla grande a gennaio, un mes ...L'attaccante azzurro ha festeggiato il Capodanno in Nigeria: un video sui social mentre si diverte in discoteca è diventato virale ...