Napoli | Mazzarri in bilico | sono un allenatore accetterebbe ora la panchina azzurra

... Reja,, Del Neri, e da tutti ho imparato ma non copio nessuno. Obiettivi 'Conosco la piazza, in questo campo ho giocato cole con il Catania, so quanto è grande la passione della ...Calciomercato, ecco chi parte a gennaio 2024Walterha dichiarato che non si aspetterà nessuna rivoluzione nel mercato di riparazione. Eppure, ilsta per mettere appunto diverse ...Il futuro di Walter Mazzarri non è così certo. Con il nuovo mister il presidente Aurelio De Laurentiis si aspettava una scossa da parte della squadra, ma ...68 reti in campionato in tutto il 2023. Questo il bottino del Napoli che alla guida ha visto alternarsi Luciano Spalletti, Rudi Garcia e Walter Mazzarri negli ultimi mesi, a cavallo ...