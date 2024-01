Napoli | la tegola è pesantissima | infortunio serio | ecco i tempi di recupero

Leggi su spazionapoli

(Di lunedì 1 gennaio 2024) Piove sul bagnato in casa, altropesantissimo per gli azzurri. Svelati idi. La stagione delnon sta proseguendo nel migliore di modi. Gli azzurri, dopo aver conquistato con ampio merito lo scudetto nella passata stagione, sono crollati. La squadra che ha dominato in lungo e in largo la Serie A e che ha messo paura a tutta Europa venendo indicata come una delle favorite quantomeno per il raggiungimento della finale di Champions League, non esiste più. Nell’estate post scudetto, che doveva rappresentare l’inizio di un ciclo vincente secondo le parole del presidente Aurelio De Laurentiis, si è trasformata in un incubo per i tifosi azzurri. Due protagonisti della cavalcata trionfale come Luciano Spalletti e Cristiano Giuntoli hanno preso strade diverse. Il tecnico ...