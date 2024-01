Napoli | il sindaco Manfredi | Tanti progetti in cantiere per la città E’ il nostro momento | torneremo protagonisti

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 1 gennaio 2024) Dalla mobilità, con l’apertura delle nuove linee della metropolitana, ai nuovi cantieri delle grandi opere “Taverna del Ferro, Scampia, l’Albergo dei Poveri”. Questi iin rampa di lancio nel 2024 enunciati come le priorità del nuovo anno daldi, Gaetano, ieri sera poco prima del brindisi in una piazza del Plebiscito che ha raccolto migliaia di persone per il tradizionale concerto di Capodanno nonostante la pioggia che ha imperversato per buona parte della serata. Parlando deiinilha aggiunto: “Il rifacimento delle strade, i parchi, abbiamossime opere pubbliche che devono partire, è un’ occasione imporssima pere non la possiamo perdere”. ...