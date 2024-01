Napoli | donna ferita da proiettile vagante la notte di Capodanno | è il primo episodio di cronaca nera del 2024

Leggi su napolipiu

(Di lunedì 1 gennaio 2024)napoletana di 47 annida unladi: è ilgrave fatto didelgrave fatto di sangue del nuovo anno a. Unadi 47 anni è stata raggiunta da unmentre era affacciata al balcone di casa sua in zona Forcella per assistere allo spettacolo dei fuochi d’artificio di. La signora è stata colpita all’addome ed è stata immediatamente soccorsa e trasportata in codice rosso all’ospedale dei Pellegrini. Qui i medici stanno valutando la gravità dellae come intervenire chirurgicamente. Le condizioni della ...