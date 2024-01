Napoli | 2 donne ferite da proiettili vaganti | una rischia la vita 26enne colpito alla testa

39 feriti aper i botti È di 39 persone ferite - 24 in città e 15 in provincia - il primo bilancio dei botti esplosi nella notte di Capodanno trae provincia. Il dato fornito dalla ...... inoltre, ha ricordato con affetto la sua esperienze operativa da giovane commissario ae l'...è intervenuto il questore di Roma Carmine Belfiore che ha ricordato il grande impegno dellee ...La 50enne era affacciata al balcone: è attualmente ricoverata all'ospedale Vecchio Pellegrini in prognosi riservata. A Napoli 39 feriti per i botti, un arresto e diverse denunce ...Capodanno. Una donna è rimasta ferita a Napoli mentre assisteva dal balcone di casa ai fuochi d'artificio per il nuovo anno: sarebbe stata colpita all'addome da un proiettile ...