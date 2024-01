Nadal torna in campo dopo un anno | come è andato dopo i precedenti infortuni

Rafael Nadal ha fatto il proprio ritorno in campo dopo 347 giorni di assenza (non giocava dagli Australian Open 2023). Il fuoriclasse spagnolo ha ... (oasport)

AGI - Dopo 347 giorni Rafael Nadal è torna to in campo nell'Atp 250 di Brisbane : il 37enne spagnolo ex numero uno del mondo ha giocato in doppio e in ... (agi)

esordio amaro per Rafa el Nadal alla sua prima partita dopo il ritorno in campo . Tuttavia c’è tempo per rivedere lo spagnolo. Il 2023 del tennis ha ... (rompipallone)

Vediamoli allora, in dettaglio, tutti i rientri di Rafae i risultati che ha ottenuto nei ...nel 2006 Rientro: SF Marsiglia. W Dubai, SF Indian Wells 2008 Infortunio: tendinite al ginocchio ...a giocare dopo lo stop più lungo della sua carriera, e in doppio ha già fatto vedere di star bene , al netto della sconfitta rimediata in coppia con Marc Lopez contro gli australiani ...Dopo un anno, il circuito ATP si prepara ad accogliere di nuovo Rafa Nadal. Il maiorchino non gioca un singolare dalla sconfitta al secondo ...Grande attesa per il debutto in singolare di Nadal. Il campione spagnolo affronta l'austriaco Thiem dopo un anno dall'ultimo match agli Australian Open ...