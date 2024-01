Mourinho eroe epico | pronto a sfidare la morte per difendere la propria tribù

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 1 gennaio 2024): il mentalista diventato allenatore Il portoghese, meglio di chiunque altro, ha saputo porre sullo stesso piano l’agón – la garra futbolista – e la vita in un’eterna danza dove vivere e morire si contendono la vittoria. Così è (se vi pare). Uscito dallo Juventus Stadium Joséha incontrato, mano nella mano con la sua Roma, la sesta sconfitta di questo campionato. Ma non siamo qui per fare filosofia spicciola, mera matematica e conticini. Siamo qui per fare Filosofia, con la F maiuscola, e raccontare del comunicatore, del dittatore, dell’allenatore che ha, più di ogni altro, posto la sua impronta sul XXI secolo. Qualcuno avrà già indicato la postilla che risponde al nome di Pep Guardiola, eppure nessuno è stato in grado di avvicinare agón e vita come il tecnico di Setúbal. C’è un film che pur senza parlare dell’allenatore ...