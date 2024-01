Motomondiale | Marquez Ho la moto campione | dipende da me

Lo spagnolo vuole essere pronto per la nuova avventura in Ducati Gresini MADRID (SPAGNA) - Archiviata la lunga storia in Honda e subito a suo agio ... (247.libero)

Dopo 11 anni in Honda, Marcpuò finalmente parlare da nuovo pilota Ducati. A "Dazn" il ... "Ero nervoso, avevo le farfalle nello stomaco - confessa a Dazn - Anche se sono nelda ...Tre anelli stile Nba alle dita, ma Pecco Bagnaia ne vuole altri. Il quarto in pista, il terzo consecutivo nella MotoGP, ancora con il numero 1 sulla carena della sua Ducati . Uomo del 2023 come Jannik ...Già ripetersi sarà ancora più difficile, ma a Borgo Panigale puntano ancora più in alto. Anche per questo è arrivato Marc Marquez, che il 20 gennaio al Coccoricò di Riccione parlerà per la prima volta ...Un anno fa di questi tempi il mondo dei motori urlava al miracolo e si domandava se la Ducati avrebbe dovuto aspettare altri 15 anni per vivere una stagione così magica. La Casa di Borgo Panigale avev ...