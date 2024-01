Morire a Odessa a Capodanno

(Di lunedì 1 gennaio 2024), 1° gennaio. Poche cose. Alle 7 di mattina, due signore si sono tuffate nel Mar Nero, un pianista di strada ha suonato allegramente con la sua pianola portatile sulla spiaggia. La città è rimasta vuota, tira un vento freddo, poi i postumi della notte die della nuova pioggia di droni – gli Shahed iraniani, che portano il nome pio di martiri, benché a finire martirizzati siano gli altri, lucus a non lucendo. Se non c’è del metodo, nella follia russa, c’è senz’altro una meschinità infantile. Il giorno fu vuoto di scoppi, fino a un’oretta prima della mezzanotte (confiscata del resto dal coprifuoco), quando cominciarono i botti degli Shahed e la replica della contraerea, proseguiti per un’altra oretta, il gusto di salutare anno vecchio e nuovo. Gli Shahed perfezionati hanno ora un potenziale esplosivo molto maggiore, che li rende quasi ...

Si continua ain Ucraina dove le autorità denunciano intensi bombardamenti russi che nelle ultime ore hanno ... Ma anche Dnipro e. E ancora Zaporizhzhia, dove si contano almeno otto morti, ...... senza addestramento, si ritrovano in trincea e non hanno alcuna intenzione diper l'... ha raccontato a A&F delle delizie del distretto militare del quartiere Malinovskij di, più ...Il nuovo anno si apre, per l’Ucraina, nel segno delle ultime minacciose parole arrivate da Mosca. “Nessuno fermerà la Russia”, ha detto Putin. Mentre Zelensky promette di sbaragliare le truppe russe ...Odessa, 1° gennaio. Poche cose ... lei l’ha guardato e ha detto: “Ma sei tutto scemo” Bazzecole così, quanto ai morti e feriti. Quanto ai primi nati dell’anno nuovo non saprei dire, se non per ...