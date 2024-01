Moratti | «Inter più forte della Juventus! Inzaghi? Ingenuità ma migliora»

Leggi su inter-news

(Di lunedì 1 gennaio 2024)si augura un 2024 di rilievo per l’, che vede piùJuventus. L’ex presidente, in collegamento con Radio Radio – Lo Sport nel primo dell’anno, parla anche di. LE SPERANZE – Nuovo anno e nuove ambizioni per l’, che inizia il 2024 da prima in classifica. Per Massimoc’è la possibilità di proseguire così: «Sembra messa bene, anche se c’è stata l’ultima partita che era figlia anchestanchezza mentale di tante partite difficili fatte prima. Però comunque mi sembra la piùdi tutte le squadre che ci sono nel campionato. La Juventus a ridosso? La cosa più bella di questo campionato è che finalmente c’è una competizione e non una squadra che va via. Però mi sembra che ...