Mondragone Caserta | bimba di 5 anni abbandonata dai genitori | salvata da barista

Si attende l'autopsia, il cadavere scoperto dall'altra figlia L'autopsia sul corpo stabilirà se la 77enne è morta in effetti per un incidente ... (247.libero)

. Una bimba di 5 anni è stata notata mentre girovagava per le strade didal titolare di un bar. L'uomo, vedendo la bambina smarrita, l'ha accompagnata all'interno della sua attività ...... il poliambulatoriodi via degli Oleandri con risorse per 357.793 euro e il ... alla direzione generale dell'Aslper 506.900 euro di investimenti. Per questo terzo blocco di ...L'uomo, vedendola smarrita, l'ha accompagnata all'interno della sua attività per rassicurarla e attendere le forze dell’ordine ...Una storia straziante proprio nel giorno di Capodanno. Un plauso va fatto a Pino Grazioli, alle persone che hanno individuato e messo al sicuro la bambina e alla Polizia Stradale, intervenuta ...