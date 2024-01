Mondragone | bimba di 5 anni abbandonata per strada a Capodanno

(Di lunedì 1 gennaio 2024). Una, probabilmente, di 5è stata notata mentre girovagava per le strade didal titolare di un bar. L’uomo, vedendo la bambina smarrita, l’ha accompagnata all’interno della sua attività per rassicurarla e attendere l’arrivo delle forze dell’ordine. A renderlo noto, Francesco Emilio Borrelli, deputato di Alleanza Verdi-Sinistra che sarebbe stato informato dal giornalista Pino Grazioli secondo il quale la bambina sarebbe statadai genitori. Il parlamentare avrebbe quindi contattato la Poliziale per avere conferme dell’accaduto. “È una storia atroce che seguirò passo dopo passo. La Poliziale – ha dichiarato Borrelli – mi ha assicurato che la bambina è al sicuro nelle loro mani e che il ...

