Molfetta | teppisti ribaltano un’auto e la imbottiscono di petardi Il sindaco | quasi tutti individuati video

(Di lunedì 1 gennaio 2024), per ‘festeggiare’ il Capodanno una decina diha ribaltatoin piazza Vittorio Emanuele riempiendola all’interno diche sono poi esplosi. Quindi, coprendosi il volto con i cappucci, i vandali sono scappati mentre altri amici li riprendevano in un, che è stato diffuso sui social ed è divenuto virale. IldiTommaso Minervini (Pd) ha scritto oggi su Fb che “gran parte degli autori della devastazione della notte di Capodanno sono stati. Ringrazio il Procuratore Nitti che si è immediatamente interessato ai fatti. In quella zona deve essere prontamente ripristinata la sicurezza e la legalità. Anche la Procura minori è interessata. La vicenda di questa notte sarà portata all’attenzione dei ...

Molfetta , per ‘festeggiare’ il Capodanno una decina di teppisti ha ribaltato un’ auto in piazza Vittorio Emanuele riempiendola all’interno di ... (secoloditalia)

Sono stati in gran parte individuati i giovaniche nella notte di Capodanno, a, hanno ribaltato e vandalizzato un'auto nella centrale piazza Vittorio Emanuele, riempendola poi petardi fatti esplodere. A darne notizia è il sindaco ...Follia nella notte di Capodanno a. Un folto gruppo diha preso di mira alcune auto parcheggiate in Piazza Vittorio Emanuele, ribaltandole e facendo esplodere dei petardi per danneggiarleI fatti di piazza Vittorio Emanuele rappresentano solo la punta dell'iceberg di una notte da dimenticare a Molfetta. Non è stato, infatti, l'unico episodio di vandalismo avvenuto stanotte: nei primiss ...L'episodio nella notte di San Silvestro. A darne notizia il sindaco della cittadina che ha ringraziato la Procura di Trani per "l'immediato interesse" ...