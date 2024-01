Milano | guerriglia e sassi contro la Polizia nel quartiere San Siro

Leggi su lanotiziagiornale

(Di lunedì 1 gennaio 2024) Capodanno di tensione nelSan, dove in via Zamagna e in piazza Selinunte gli agenti del reparto mobile dellasono intervenuti per dei giovani che, a più riprese, hanno accatastato masserizie per darle poi alle fiamme, lanciatoe danneggiato il vetro di un veicolo della. Aun gruppo di giovani ha accatastato masserizie per darle poi alle fiamme e danneggiato un veicolo dellaSono invece complessivamente circa 25mila le persone che hanno festeggiato il capodanno in piazza Duomo a. Le forze dell’ordine hannollato in generale circa 1.500 persone, con sei giovani accompagnati in questura perché senza documenti. Altri sei sono stati denunciati in ...