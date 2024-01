Milano | denuncia stupro a Capodanno | non ricorda nulla

(Di lunedì 1 gennaio 2024) Ladi una ragazza di 20 anni, che sospetta di essere stata drogata Una ragazza 20enne hato di essere stata vittima di violenza sessuale. Sul caso sono in corso le indagini dei carabinieri del Nucleo radiomobile e della compagnia diPorta Magenta, intervenuti ieri mattina in un residence a. La ragazza,

(Adnkronos) – Una ragazza 20enne ha denuncia to di essere stata vittima di violenza sessuale. Sul caso sono in corso le indagini dei carabinieri del ... (periodicodaily)

La ragazza, che si trova aper festeggiare il Capodanno con un'amica, ha raccontato di aver trascorso la serata del 30 in un locale in zona Navigli, dove aveva conosciuto un uomo, e di essersi ...E dal 17 novembre anche in edicola ae Roma e negli aeroporti e nelle stazioni di tutta ... Lo studio 'Diabetes Research and Clinical Practice' pubblicato su Science Directla necessità ...Il racconto della ragazza, 20enne studentessa in vacanza nel capoluogo lombardo, al vaglio dei carabinieri. Identificato l’uomo che era con lei nel bed&breakfast, ma finora nessun provvedimento ...La giovane, che si trovava a Milano per festeggiare il Capodanno, ha riferito di aver conosciuto un uomo durante una serata sui Navigli, e di essersi ...