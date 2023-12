Milan | occhi su Brassier | concorrenza da tutta Europa

(Di lunedì 1 gennaio 2024) Il nome nuovo per la difesa rossonera è Lilian, centrale difensivo classe 1999 in forza al Brest. Come riporta L’Equipé,...

La richiesta potrebbe aggirarsi intorno ai 10 milioni di euro, quanto chiesto alper l'... E secondo quanto raccolto dalla redazione di Calciomercato.it,puntati anche su Sudakov, ...Ha rifiutato gli arabi, resiste e persiste ed è figlio di tutti i nostri. Non sono che ... Roma,e Cremona. Un grido represso che serve liberare. Mortificato dal francese e dal vecchio ...Il regalo natalizio di ieri è ancora negli occhi di tutti, come quel tiro di Tchaouna che si infila piano piano nell’angolino alla destra dell’incolpevole Montipò. Una vittoria troppo importante e ...Il nome nuovo per la difesa rossonera è Lilian Brassier, centrale difensivo classe 1999 in forza al Brest. Come riporta L’Equipé, il Brest non ha intenzione di privarsi a stagione in corso del suo gio ...