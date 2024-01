Milan | Leao suona la carica Mercato | torna Gabbia e si punta Brassier

“Dico alle persone di non arrendersi mai. Cinque anni fa ero un bambino, giocavo in Francia e oggi sono al Milan in uno dei club migliori del ... (sportface)

“Dico alle persone di non arrendersi mai. Cinque anni fa ero un bambino, giocavo in Francia e oggi sono al Milan in uno dei club migliori del mondo. ... (calcioweb.eu)

MILANO C'è qualcosa di simbolico nel fatto che sia ila battezzare il 2024 del calcio italiano, col suo ottavo di finale di Coppa Italia contro il Cagliari a San Siro. Gennaio, mese cruciale per convenzione anche in forza del cosiddetto mercato di ...Lo ha detto l'esterno d'attacco del, Rafael, in una lunga intervista concessa a Sky Sport: 'La fascia da capitano in- Verona Il giorno della partita avevamo fatto meeting e ...Ha risposto ai fischi post Milan - Sassuolo pubblicando un video su Instagram: “Sarò sempre io contro me stesso. Grazie 2023, 2024 stiamo arrivando”. Rafael Leao sta passando un periodo piuttosto cupo ...Il calcio italiano torna subito in televisione in questo 2024 con Milan e Cagliari che si affrontano in Coppa Italia. Le due squadre si affrontano dopo aver festeggiato Capodanno, con i rossoneri che.